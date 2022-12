Smaltimento di rifiuti a Vibo, Riesame annulla sequestro per uno degli indagati

Il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia ha annullato il provvedimento di sequestro nei confronti di Antonino Stuppia, 89 anni, rappresentante dell’impresa Termotecnica Sas di Stuppia in liquidazione, indagato nell’inchiesta “Terra e fuoco” della locale Procura con l’ipotesi di reato di smaltimento illecito di rifiuti di vario genere (plastici e polistirolo) senza l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali. In accoglimento di un ricorso presentato dagli avvocati Tommaso Zavaglia e Antonio Pasqua, ha disposto quindi la restituzione di due camion di Stuppia. L’inchiesta nasce il 29 dicembre 2021 quando i carabinieri forestali, transitando nella zona industriale di Vibo Valentia di località Aereoporto, percepivano un forte odore di plastica bruciata e notavano una coltre di fumo. Veniva così scoperta un’area utilizzata costantemente per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali di vario genere. Partivano le indagini in cui fondamentali si sono rivelate le videoriprese.

