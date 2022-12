Rivolta in carcere in Sicilia, condannato Francesco Olivieri

Un anno e tre mesi di reclusione con riconoscimento del vizio parziale di mente in accoglimento di una richiesta dell’avvocato Francesco Schimio. Questa la pena inflitta a Francesco Olivieri, 34 anni, di Nicotera, imputato per i disordini provocati da alcuni detenuti nell’ottavo reparto detentivo della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, sede dell’omonimo ex Ospedale psichiatrico giudiziario (Opg). In particolare, i detenuti avevano dato fuoco a materassi e suppellettili e tre poliziotti erano rimasti intossicati. Le persone offese erano però 22, tutti agenti della polizia penitenziaria. Tra i coinvolti nei disorsini in carcere c’era appunto anche Francesco Olivieri di Nicotera, detto “Cicko”, ora condannato. Francesco Olivieri si trova detenuto in quanto ritenuto responsabile di omicidio aggravato dalla premeditazione per aver esploso a Nicotera l’11 maggio 2018 tre colpi di fucile nei confronti di Michele Valerioti e Giuseppina Mollese, ferendo in precedenza altre tre persone in un bar di Limbadi.

LEGGI ANCHE: Detenuto pestato in carcere: nuove accuse per Ciko Olivieri

Ferisce con una forbice un altro detenuto: ancora a giudizio Ciko Olivieri di Nicotera

Tags

francesco olivieri

Articoli correlati