Cade albero sulla provinciale per San Giovanni di Mileto, problemi alla viabilità

Traffico bloccato e automobilisti costretti a tornare indietro per raggiungere il bivio per Comparni

Traffico bloccato nel territorio comunale di Mileto a causa della caduta di un albero nei pressi del calvario della frazione San Giovanni. Si tratta di una strada provinciale e, non a caso, sul posto – unitamente ai vigili urbani del Comune di Mileto guidati dal comandante Renato Parrone – si è portato anche il personale della Provincia di Vibo Valentia al fine di rimuovere l’albero caduto e ripristinare la viabilità. Diversi gli automobilisti costretti a tornare indietro per dirigersi al bivio della frazione Comparni. Fortunatamente al momento della caduta dell’albero, lungo la strada provinciale non transitava nessuna automobile.

