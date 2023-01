Calabria: travolge e uccide con l’auto un uomo, poi si dà alla fuga. Indagini in corso

di Matteo Lauria



Travolge con l’auto un uomo e lo uccide. Poi fugge con l’auto. È successo ieri sera in località San Nico di Corigliano-Rossano, area periferica del centro jonico. La vittima, di origini pakistane, nel momento in cui è stata investita, stava camminando lungo il bordo di una strada provinciale. La morte sarebbe stata istantanea. La vittima, circa 30anni, secondo quanto affermato dalle forze di polizia. Sul posto si sono recati i carabinieri del reparto territoriale, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. I militari hanno lavorato al fine di reperire ogni indizio utile all’individuazione del pirata della strada, ma al momento ancora non si hanno notizie.

