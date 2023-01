Calabria: travolto e ucciso da un’auto in transito sulla strada statale 107

Travolto e ucciso da un’auto. È accaduto sulla statale 107, in località Arcavacata, nella zona adiacente lo svincolo universitario. L’uomo aveva posteggiato il veicolo sul ciglio della strada per recarsi al bar San Gennaro ubicato di fronte ma è stato investito e ucciso da un’auto in transito. L’impatto è stato violentissimo, il corpo trascinato per alcuni metri. La vittima era un uomo di 75 anni originario, secondo quanto si è appreso, di una località dell’alto tirreno cosentino. Sotto shock il conducente della vettura, un uomo che si trovava alla guida di una Smart. Sul posto sono giunti gli equipaggi della polizia municipali e dei carabinieri per i rilievi del caso. Sono in corso le operazioni di accertamento della dinamica dei fatti. Attualmente il tratto stradale è bloccato in entrambe le direzioni con deviazioni segnalate sul posto.

