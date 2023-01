Petrol Mafie: il ruolo di Francesco Mancuso nel clan, il petrolio e gli ambasciatori africani a Nicotera

Deposizione “fiume” del collaboratore di giustizia, Emanuele Mancuso, nel processo nato dall’operazione antimafia denominata Petrol Mafie in corso di svolgimento dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Tanti gli episodi raccontati dal teste della Dda di Catanzaro nel corso del suo esame, dagli affari con il petrolio ai rapporti di equilibrio all’interno della famiglia Mancuso, dal ruolo dello zio Francesco Mancuso, alias “Tabacco” sino a rapporti con emissari di Stati esteri.



“Luigi Mancuso va d’accordo con tutti i parenti – ha spiegato Emanuele Mancuso – ad eccezione di Francesco Mancuso. L’articolazione di Francesco Mancuso, “Tabacco”, oramai è sgretolata. So che lui frequenta Rosa Di Grillo, Lucia Di Grillo, il marito di Lucia Di Grillo e Rosaria Mancuso”, quest’ultima sorella di Francesco Mancuso ed attualmente in carcere per l’autobomba in cui ha perso la vita Matteo Vinci. Fra i fedelissimi di Francesco Mancuso, anche un nipote, gli Zungri di Rosarno, i fratelli Muzzupappa, di cui uno sposato con la figlia di “Tabacco”. Francesco Mancuso, ad avviso del nipote Emanuele, avrebbe rotto i rapporti con i quattro figli e con la moglie a causa di una relazione intrapresa con “una donna che sta aprendo un’area di servizio con Francesco Mancuso a Gioia Tauro ed era proprietaria di un area di servizio a Mesiano di Filandari”. [Continua in basso]

I contrasti con Accorinti e Luigi Mancuso

Giuseppe Accorinti

“Mio zio Francesco cercava i suoi spazi e in questo suo tentativo di riunificare le varie anime del clan aveva cercato di accreditarsi nella famiglia per aumentare il proprio prestigio. Ricordo che provava a guadagnarsi anche la mia fiducia – ha ricordato Emanuele Mancuso – e voleva che io lo seguissi. Credo che Francesco Mancuso si sia creato un suo spazio su Limbadi, anche se, che io sappia, al momento non sta creando affari illeciti sul territorio. Sono a conoscenza di una discussione che ha avuto con Giuseppe Accorinti di Zungri per un lavoro o comunque per rilevare una ditta vicino all’autostrada tra Vibo Valentia e Rosarno. Francesco Mancuso batteva sul fatto che l’imprenditore che precedentemente svolgeva quell’attività era stato, in passato, vicino a lui, ossia sotto il suo controllo e non ammetteva discussioni neppure da parte di Luigi Mancuso.

Questa circostanza è avvenuta dopo la scarcerazione di Francesco Mancuso. Sul punto, io so che lo zio Luigi Mancuso e Peppone Accorinti dovevano spartirsi la somma di 50mila euro proveniente a titolo estorsivo da questo imprenditore. Francesco Mancuso si contrappose perché non voleva assolutamente che ciò avvenisse, dal momento che l’imprenditore in questione non doveva essere toccato in alcun modo, perché a suo dire “stava con loro da più di 20 anni”, per cui se c’erano soldi da prendere spettavano soltanto a lui.

Luigi Mancuso

La questione la conosco per averla appresa direttamente dagli interessati. Il mio coinvolgimento nella questione era dovuto al fatto che la mia famiglia aveva l’interesse diretto nell’affare, perché parte dei 25mila euro di Luigi Mancuso dovevano essere versati anche a mio padre. Sono certo di averne parlato per la prima volta direttamente con mio zio Francesco, che si espresse chiaramente in questi termini. Una seconda volta – ha riferito ancora il collaboratore – ne ho parlato con il figlio Domenico Mancuso, detto Tequila. Domenico Mancuso era in affari con Gregorio Niglia e Peppone Accorinti. In questa occasione il figlio di Tabacco ribadì lo stesso concetto, risultando persino più risoluto. Mio zio ed il figlio Domenico parlavano con me di questa questione perché io portavo le ambasciate all’altro ramo della famiglia interessato alla questione dei 50.000 euro”.



Emanuele Mancuso ha quindi dichiarato di non sapere come sia finita la vicenda, ma in ogni caso ha descritto lo lo zio Francesco Mancuso come “un personaggio che poteva autorevolmente dire la sua, rivendicando quanto gli spettava in ragione della sua posizione nel clan anche nei confronti di zio Luigi. Pure se non era e non potrà mai essere un fedelissimo di Luigi Mancuso, mio zio Francesco era un esponente importante del clan, riconosciuto come tale all’esterno, che rivendicava la sua fetta di potere ed il suo spazio, anche al di là del valore economico che poteva avere la singola estorsione”. [Continua in basso]