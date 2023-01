Anziana precipitata dal balcone nel Vibonese, condizioni restano stazionarie

Restano gravi ma stazionarie le condizioni di salute della signora di 75 anni caduta ieri dal balcone di casa a Mandaradoni, frazione del comune di Limbadi. Si tratta, fra l’altro, della mamma di un assessore comunale. Si trova ricoverata all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove è giunta in elisoccorso. Il mezzo aereo – allertato dai sanitari del 118 prontamente accorsi sul posto – si è reso necessario proprio a causa della gravità della ferita riportata, ed in particolare per via di un trauma cranico conseguenza dell’urto al suolo. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente per ricostruire il quale sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Limbadi che stanno completando tutti i rilievi del caso.

