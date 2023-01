Dalla lotta alla ‘Ndrangheta ai temi della giustizia: intervista a Gratteri su LaC Tv -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

“La sfida di Gratteri”. È il titolo del prossimo appuntamento con Link, il format targato LaC Tv che stasera, dalle ore 21.00, ospiterà l’intervista esclusiva al procuratore della Repubblica di Catanzaro. Andrà in onda su canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su www.lacplay.it. Al centro, la figura di un magistrato controcorrente, divenuto negli anni simbolo di lotta alla ‘Ndrangheta. Un lavoro condotto con grande umiltà, con spirito di sacrificio. A costo di sacrificare vita privata, affetti. [Continua in basso]

Nicola Gratteri ospite degli studi romani di via Condotti

Nicola Gratteri è stato ospite nei nostri studi romani di Via Condotti. Una lunga chiacchierata con Alessandro Russo e Paola Bottero è diventata un’intervista su cosa è la giustizia oggi, su cosa ne sarà della Procura di Catanzaro e delle indagini antimafia in Calabria.

“La sfida di Gratteri”, appunto: perché è in atto un braccio di ferro su alcune proposte di modifica che potrebbero bloccare l’azione della magistratura (intercettazioni, improcedibilità), proprio ora che la cattura di Matteo Messina Denaro rivela quanto sia importante non arretrare di un passo nella lotta alla criminalità. E perché è in atto una campagna non troppo velata per dire che dopo Gratteri – se dovesse essere nominato Procuratore di Napoli – le sue indagini in Calabria subiranno una battuta d’arresto. Cosa che il procurator ha inteso smentire confermando che le inchieste in corso permetteranno di raccogliere notevoli risultati anche negli anni a venire.