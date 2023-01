Il procuratore Gratteri docente alla scuola di Alta formazione di Caserta, via libera dal Csm

Via libera dal Csm ad incarichi di docenza per i procuratori di Perugia Raffaele Cantone e di Catanzaro Nicola Gratteri. Il plenum ha autorizzato Cantone a tenere per conto dell’Università di Perugia lezioni sull’abuso d’ufficio tra prevenzione e repressione. Gratteri invece tratterà della prevenzione e del contrasto al crimine organizzato con lezioni nell’ambito dei seminari che terrà per incarico del Ministero dell’Interno alla scuola di Alta formazione di Caserta. (Ansa)

