Il procuratore Gratteri a Napoli: oggi la cerimonia d’insediamento

Nicola Gratteri è da oggi immesso nelle funzioni di procuratore della Repubblica di Napoli. La presidente del tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, ha aperto la pubblica udienza di insediamento in una sala gremita da magistrati, avvocati e operatori del mondo della giustizia. In aula presente anche una delegazione di cittadini di Catanzaro dove fino a ieri Gratteri ha svolto la funzione di guida dell’ufficio inquirente. Il magistrato originario ha lasciato la Calabria dopo oltre trent’anni di servizio. Proprio due giorni fa, presso la Procura di Catanzaro, aveva salutato con una commossa cerimonia la terra d’origine e quanti hanno lavorato con lui fianco a fianco negli ultimi anni. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it

