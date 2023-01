Persona scomparsa a Tropea ritrovata cadavere nel centro storico

La Prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il Piano provinciale per le ricerche. Non escluso il suicidio

E’ stato ritrovato privo di vita in una via del centro storico di Tropea, non lontano dalla propria abitazione, Domenico De Vita, 61 anni, di cui si erano da ieri perse le tracce tanto che la Prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il Piano provinciale delle persone scomparse. Sulle cause della morte sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale Compagnia. Il 61enne si era da tempo separato e pare soffrisse di una lieve depressione. Non escluso il suicidio con un colpo d’arma da fuoco, ma anche su questo si attendono ulteriori esami e riscontri.

