Donne e ‘ndrangheta, torna stasera su LaC Tv la nuova puntata di Mammasantissima

In onda questa sera su LaC Tv un’altra puntata di “Mammasantissima, processo alla ‘ndrangheta“. Intercettazioni, audio esclusivi, interviste. Questo e molto altro nel nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Pietro Comito. Al centro della puntata donne e ‘ndrangheta: donne boss e donne che per amore dei figli hanno scelto di pentirsi pagando anche con la vita. Racconteremo la storia di Maria Stefanelli, ragazza di Genova diventata schiava della famiglia Marando dopo un matrimonio sbagliato; quella di Maria Concetta Cacciola, testimone di giustizia morta in circostanze ancora non chiarite del tutto. E infine di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa dopo la decisione di pentirsi, dal compagno Carlo Cosco insieme al fratello Vito Cosco. E poi ancora la storia di Peppina “a Nira” e di Giuseppina Iacopetta. Donne che hanno scelto di collaborare con la giustizia per amore dei figli e donne boss che invece hanno preso in mano le redini della famiglia. L’appuntamento con la nuova puntata di Mammasantissima è alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. È possibile rivedere tutte le puntate su LaC Play.

