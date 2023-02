Le vittime di ‘ndrangheta e la guerra di mafia su Lamezia a Mammasantissima – DIRETTA

frameborder="0" allowfullscreen="">

Su LaC Tv, dalle ore 21, un’altra puntata di “Mammasantissima, processo alla ‘ndrangheta“. Intercettazioni, audio esclusivi, interviste. Questo e molto altro nel nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Pietro Comito. Al centro della puntata i servitori dello Stato, vittime della ‘ndrangheta più feroce, che non esita a premere il grilletto contro chi ostacola i suoi piani. E ancora, dalla vittime della ‘ndrangheta alle cosche che insanguinarono Lamezia. Focus su Giuseppe Giampà, figlio dello storico capocosca Francesco “Il professore”. Si pentì qualche mese dopo l’arresto, svelando una lunga serie di omicidi e gran parte dei retroscena della guerra di mafia su Lamezia Terme. Ma anche dei tentativi falliti di mettere pace tra i clan in conflitto. E poi gli audio esclusivi del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio che ha raccontato gerarchie e affari del clan Grande Aracri. Infine le estorsioni ai commercianti, soffocati dalla ‘ndrangheta. Come Nicodemo Panetta, vittima degli usurai.

L’appuntamento è per stasera, martedì 21 febbraio alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. È possibile rivedere tutte le puntate di Mammasantissima su LaC Play.