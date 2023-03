Mammasantissima | Scaltre e spietate, ecco le donne cresciute ai vertici di famiglie di ‘ndrangheta

Donne e ‘Ndrangheta. Sono 10 le figure analizzate nel corso dell’ultima puntata di Mammasantissima, processo alla ‘Ndrangheta, andata in onda il 28 febbraio. I profili analizzati nel corso del format condotto da Pietro Comito. Si parte da Chicca, al secolo Francesca Rispoli, figlia di Vincenzo considerato Rispoli considerato dagli inquirenti il boss della locale Lonate-Legnano, in Lombardia. Più volte coinvolta in inchiesta antimafia nel nord Italia. Gli inquirenti la intercettano mentre sprona i fratelli e il compagno a pestare a sangue un imprenditore a Malta che non aveva pagato alcuni lavori che la famiglia di ‘ndrangheta aveva eseguito. Continua a leggere su LaCnews24.it

