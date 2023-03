‘Ndrangheta e omicidi: tutto pronto per la nuova puntata di Mammasantissima -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Gli omicidi che hanno segnato e cambiato la storia della ‘ndrangheta. Tutto pronto per la nuova puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta, il format scritto e condotto da Pietro Comito in onda ogni martedì su LaC Tv. Al centro dell’appuntamento del 7 marzo, un focus sul clan Piromalli. La puntata andrà in onda alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it

LEGGI ANCHE: La scelta di collaborare e poi il ritorno a Rosarno e la morte: la storia di Cetta Cacciola

L’ultimo agguato mafioso allo Stato in Calabria, parla il carabiniere sopravvissuto