La scalata dei Piromalli, diventati il clan più potente della ’ndrangheta – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Forse la più potente famiglia di ‘ndrangheta d’ogni tempo. Alleata, a sua volta, con le più potenti famiglie calabresi, dai De Stefano di Reggio Calabria ai Mancuso di Limbadi. Con entrature politiche, istituzionali, massoniche, il clan Piromalli, in sodalizio con i Molé, però solo nel 1997, all’epilogo del maxiprocesso Tirreno, viene riconosciuto quale associazione mafiosa. Ma esiste, di fatto, da lustri: almeno a partire dagli anni ’70, quando tutte le cosche dell’intera Piana di Gioia Tauro sono piegate al loro volere, così come emerge tra le pieghe di un altro storico processo – De Stefano Paolo + 59 – definito dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 23 luglio del 1979. [Continua in basso]

Il casato ha i suoi capostipiti nei fratelli Girolamo Piromalli, classe 1918 e, appunto, Giuseppe Piromalli classe 1921. Girolamo muore nel 1979. Giuseppe, invece vivrà a lungo e vedrà il nuovo millennio. Sotto la sua ala crescono i nipoti, ovvero i fratelli Gioacchino, classe 1934, Antonio, classe 1939, e Giuseppe, classe 1945. Ma saranno stati i suoi pronipoti, quindi i figli di Gioacchino, Antonio e Giuseppe, ovvero Antonino detto Ninello, classe 1965, Gioacchino l’avvocato classe 1965, e Antonio classe 1972, a traghettare la famiglia nel nuovo millennio.

La storia della famiglia Piromalli è stata raccontata nell’ottava puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta, andata in onda il 7 marzo su LaC Tv.

Continua a leggere su LaC New24

LEGGI ANCHE: Mammasantissima: l’imprenditore Panetta racconta l’incubo dell’usura

Mammasantissima | Scaltre e spietate, ecco le donne cresciute ai vertici di famiglie di ‘ndrangheta