‘Ndrangheta stragista al centro della nuova puntata di Mammasantissima – Video

frameborder="0" allowfullscreen="">

La trasmissione in onda su LaC Tv scritta e condotta da Pietro Comito riparte da ‘Ndrangheta stragista. Al centro della puntata, intercettazioni, interrogatori e deposizioni nell’ambito del processo in corso a Reggio Calabria che nei prossimi giorni arriverà a sentenza. Alla sbarra ci sono Filippo Graviano, il boss di Brancaccio, regista delle stragi continentali del ’93 per conto di Cosa nostra, e Rocco Santo Filippone, factotum della ‘ndrangheta che, aspettando ora la Cassazione, avrebbe partecipato attivamente alla strategia del terrore orchestrata da Riina e i suoi. Gli agguati consumati in Calabria, contro i carabinieri, tra il ’93 ed il ’94, rientravano proprio in quel piano di attacco frontale allo Stato democratico. E poi ancora Falange armata: una sigla che in quattro anni segnerà la stagione delle stragi. Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. È possibile rivedere tutte le puntate su LaC Play.

LEGGI ANCHE: Le rivelazioni dei pentiti siciliani: «Cosa nostra si fidava solo di Piromalli e Mancuso»

Fondacaro: «Matacena? Portò una valigia di soldi per convincere i clan ad appoggiarlo»