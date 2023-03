Le rivelazioni dei pentiti siciliani: «Cosa nostra si fidava solo di Piromalli e Mancuso»

Totò Riina – racconta Giovanni Brusca – del suo comparaggio coi Piromalli ne faceva motivo di vanto. Erano i Piromalli, a dire di un’altra formidabile gola profonda di Cosa nostra, Gaspare Spatuzza , coloro che i siciliani scomodarono per tentare di aggiustare un delicatissimo processo, Golden Market, che interessava don Mariano Agate e altri componenti della Cupola. Le dichiarazioni dei pentiti di Cosa nostra sono state fatte ascoltare nell’ottava puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta andata in onda martedì 7 marzo.

Erano due le famiglie, solo due, oltre le quali, dicono i pentiti siciliani, Cosa nostra non andava: i Piromalli e i Mancuso, che proprio grazie ai Piromalli divennero una holding del crimine mondiale.



