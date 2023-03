Vibo, beccato in auto con 300 grammi di marijuana: un arresto

È stato fermato dagli agenti della Squadra mobile per un controllo. La droga era nascosta in uno zaino

Un uomo è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Vibo Valentia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di uno straniero. Gli agenti, nel corso di un servizio di pattuglia nel centro cittadino, lo hanno fermato mentre transitava a bordo di un’auto lungo la statale 18. Nel corso della perquisizione, l’atteggiamento nervoso del passeggero ha insospettito i poliziotti, che pertanto hanno proceduto al controllo dello zaino che teneva fra le gambe, rinvenendo all’interno dello stesso sei buste di plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di 300 grammi. Lo stupefacente, per le particolari modalità di conservazione, è stato ritenuto dagli agenti detenuto per la successiva vendita al minuto. All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

