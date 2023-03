Rissa durante la partita tra Virtus Rosarno e Real Pizzo: Daspo per 11 giocatori

Undici i provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive (Daspo) emessi dal questore di Reggio Calabria Bruno Megale, per la rissa avvenuta lo scorso 27 novembre allo stadio comunale di Rosarno in occasione della partita di calcio per il campionato di prima categoria girone C tra “Virtus Rosarno” e “Real Pizzo”. Durante l’incontro, diversi calciatori di entrambe le società calcistiche hanno dato l’input ad una rissa violenta in campo che ha costretto l’arbitro a sospendere temporaneamente l’incontro. L’attività condotta nell’immediato dagli uomini della Uigos del Commissariato di Gioia Tauro, presenti allo stadio al momento dei disordini, e successivamente sviluppata attraverso l’analisi dei filmati e l’acquisizione delle dichiarazioni dei presenti al momento dei fatti, ha consentito di individuare i responsabili delle condotte violente in campo. Al fine di scongiurare il perpetrarsi di episodi analoghi, in stretta collaborazione con la Divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria, sono stati emanati i provvedimenti di Daspo, notificati nei giorni scorsi a otto giocatori della squadra di calcio “Virtus Rosarno”, per una durata da 1 a 3 anni ed a tre giocatori del “Real Pizzo”, per una durata da 1 a 2 anni.

LEGGI ANCHE: Rissa fra Virtus Rosarno e Real Pizzo: partita sospesa e in tre finiscono in ospedale – Video

Rissa durante la partita con Pizzo, la Virtus Rosarno chiede scusa: «Spettacolo indecoroso»



Rissa durante la partita a Rosarno, il Real Pizzo: «Non siamo dei provocatori»



Virtus Rosarno e Real Pizzo k.o. a tavolino: il giudice sportivo squalifica 12 tesserati