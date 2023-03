Vibo Valentia: la Polizia municipale chiude un bar abusivo

Continuano i controlli del personale della Polizia Locale di Vibo Valentia volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Durante un’ispezione in un esercizio commerciale adibito a bar è emerso che il titolare, già proprietario di un altro esercizio commerciale ubicato in centro città, fosse privo di autorizzazione. Gli agenti hanno quindi provveduto ad elevare una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro con conseguente chiusura dell’attività commerciale poichè abusiva. [Continua in basso]

Da inizio anno sono stati intensificati i controlli nelle attività commerciali ubicate sia in città che nelle frazioni al fine di garantire una maggiore sicurezza tra i cittadini e tutelare anche quelle attività commerciali che con grande sacrificio investono denaro e sono rispettosi delle regole. Alcune delle attività commerciali sanzionate hanno regolarizzato la loro posizione per poter continuare a lavorare.

