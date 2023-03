Cade da cavallo a Francica, 61enne trasportato in elisoccorso a Catanzaro

L’elisoccorso è intervenuto a Francica a seguito di un incidente che ha coinvolto un 61enne del posto caduto da cavallo. Le sue condizioni, pur serie, non sono gravissime. E’ stato trasferito all’ospedale di Catanzaro per un trauma cranico. Sul posto è in un primo tempo intervenuta l’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno poi chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale Pugliese.

