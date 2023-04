Cartucce in auto e una pistola a casa: due arresti nel Vibonese

Detenzione illegale di armi e porto illecito di munizioni. Con queste accuse i carabinieri hanno tratto in arresto Antonio Paparatto, 52 anni, di Ricadi, e Giuseppe Mastruzzo, 50 anni, di Limbadi. Fermato in auto dai militari dell’Arma, al termine di una perquisizione in una busta sono state rinvenute 300 cartucce per pistola calibro 7,65 e 9×21. Estesa la perquisizione all’abitazione di Antonio Paparatto, sotto il camino i carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65, più 30 cartucce e due caricatori vuoti. Nulla è stato invece trovato a casa di Mastruzzo. Da qui l’arresto per Paparatto per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni, mentre per Mastruzzo per il solo reato di porto illegale di cartucce. Entrambi sono finiti agli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, il gip del Tribunale di Vibo Valentia Francesca Loffredo ha quindi mantenuto Antonio Paparatto (difeso dall’avvocato Patrizio Cuppari) agli arresti domiciliari, mentre non ha applicato nessuna misura per Giuseppe Mastruzzo (difeso dall’avvocato Mario Bagnato).

