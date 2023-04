‘Ndrangheta: tremano i clan fra Nicotera e Limbadi, c’è un nuovo collaboratore di giustizia nel Vibonese

Pasquale Megna

C’è un nuovo collaboratore di giustizia nel Vibonese e le sue dichiarazioni potrebbero aprire più di un fascio di luce sulle ultimissime dinamiche criminali fra Limbadi, Nicotera e dintorni. Si tratta di Pasquale Megna, 38 anni, di Nicotera Marina, arrestato nella notte fra l’8 e il 9 gennaio scorso nel quartiere Feudotto di Vibo Valentia dopo essersi dato alla macchia il 2 dicembre 2022 in quanto accusato dell’omicidio ai danni di Giuseppe Muzzopappa, freddato a colpi di pistola la sera del 26 novembre dello scorso anno non lontano dal lungomare di Nicotera. La notizia dell’avvio della collaborazione con la giustizia da parte di Pasquale Megna arriva dall’aula bunker di Lamezia Terme dove, dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia si sta celebrando il maxiprocesso Rinascita Scott. A darne comunicazione è la Dda di Catanzaro che ha chiesto ai giudici la sua ammissione quale nuovo teste dell’accusa. [Continua in basso]

Il personaggio

Sull’omicidio di Giuseppe Muzzopappa, dinanzi al gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, all’indomani dell’arresto Pasquale Megna – commerciante ittico – si era avvalso della facoltà di non rispondere. Le sue dichiarazioni alla Dda di Catanzaro permetteranno, quindi, di chiarire ogni aspetto su tale fatto di sangue ma non solo. Essendo stato chiamato a deporre nel maxiprocesso Rinascita Scott, è chiaro che Pasquale Megna è in grado di riferire anche su diversi imputati del maxiprocesso ed in particolare negli interrogatori il nuovo collaboratore ha reso dichiarazioni sugli imputati Agostino Redi (dentista di Limbadi), Agostino Papaianni di Coccorino, gli Accorinti di Zungri, Emanuele La Malfa, Gaetano Molino, e i Rizzo. Pasquale Megna è il figlio di Assunto Natale Megna, quest’ultimo cognato del boss Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni, che sta scontando l’ergastolo.

