Svastiche imbrattano i muri di Vibo, ferma condanna da Rifondazione comunista

Ferma condanna della segretaria provinciale della Federazione di Rifondazione comunista, Marcella Murabito, rispetto alle svastiche apparse ieri mattina a Vibo Valentia su alcuni muri di via Lacquari e via Santa Maria dell’Imperio. “Le svastiche che hanno sporcato i muri della nostra città, proprio nella ricorrenza del 25 Aprile, segnalano che, aldilà delle ipocrite dichiarazioni ufficiali, il fascismo esiste ancora e ci tiene a sottolinearlo. Il Partito della Rifondazione comunista di Vibo condanna con fermezza il vile gesto non solo in quanto deplorevole in sè stesso, ma anche perché segno di oltraggio nei confronti di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la liberazione dell’Italia. Siamo convinti però che simili gesti meritino risposte costruttive, che stimolino la riflessione culturale e contribuiscano alla crescita umana e civile della città; proponiamo perciò che, in continuità con quanto già realizzato dall’Anpi il 25 Aprile 2021, l’amministrazione comunale si faccia promotrice di altri “murales per la Costituzione”, che possano educare al bello e al rispetto della Storia e dei diritti comuni”.

