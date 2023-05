Rinascita Scott: revocati i domiciliari per 41enne di Acquaro

Francesco Tarzia

Il Tribunale di Catanzaro ha accolto la richiesta difensiva ed ha revocato la misura degli arresti domiciliari applicata a Francesco Tarzia, 41 anni, di Acquaro, coinvolto nell’operazione Rinascita Scott. nel procedimento Rinascita Scott. L’appello aveva ad oggetto il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato la richiesta di esecuzione della misura cautelare in Germania. La difesa, sulla scorta di una sentenza della Cassazione, aveva richiesto che Francesco Tarzia potesse scontare gli arresti domiciliari in Germania, ove si era trasferito insieme alla sua famiglia ancor prima di essere attinto dal titolo custodiale nel dicembre 2019. In subordine la difesa aveva richiesto che venisse revocata la misura in atto. Il Tribunale di Catanzaro accogliendo tale ultima richiesta ha revocato la misura degli arresti domiciliari, sostituendola con quella del divieto di dimora in Calabria. In forza di ciò, Francesco Tarzia potrà tornare in Germania ove raggiungerà la moglie e la figlia. E’ difeso dagli avvocati Antonio Barilaro e Gianni Russano. In Rinascita Scott a Francesco Tarzia viene contestato il reato di concorso in rapina a mano armata, aggravata dalle finalità mafiose, ai danni della Banca di Credito cooperativo di San Calogero ubicata a San Nicolò di Ricadi.

