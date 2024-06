Vibo celebra la Festa della musica con un concerto e l’esposizione di strumenti a corda

L’Archivio di Stato di Vibo Valentia, in occasione della Festa della musica 2024, celebra il solstizio d’estate con una esibizione musicale eseguita dagli studenti del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. Si terrà inoltre, una esposizione di strumenti a corda realizzati a mano dal maestro liutaio Salvatore Braccio che nell’occasione si esibirà in una dimostrazione. Prevista l’introduzione di Rosada Pezzo, direttrice dell’Archivio di Stato di Vibo Valentia e Marco Valenti, esperto archivista. L’appuntamento è previsto per il 21 giugno alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze dell’Archivio in via J. Palach.