Vibo, pregiudicati in locale del centro: la polizia lo chiude per sette giorni

Nel corso di intensificati servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Vibo Valentia, nell’area della “movida” nel centro cittadino, la squadra mobile in sinergia operativa con l’Ufficio polizia amministrativa e l’Upgsp della Questura, hanno effettuato serrati controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati del centro di Vibo Valentia, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire il verificarsi di episodi di violenza e risse. Nel corso delle verifiche l’attenzione degli agenti si è concentrata su un esercizio pubblico dove più volte, nel corso dei mesi, sono stati controllati soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, armi, reati contro la persona, tra cui anche omicidio, reati contro il patrimonio e associazione a delinquere di stampo mafioso. Sulla scorta delle evidenze emerse, il questore ha emesso un provvedimento di chiusura per sette giorni dell’esercizio commerciale, sospendendone la licenza e ordinandone l’immediata chiusura.

