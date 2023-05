Ricadi: precipita dal camion e batte la testa, grave un 60enne

Per il conducente si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente

Un 60enne di Taurianova, R. V., è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro dopo una caduta dal camion. Ancora da ricostruire compiutamente la dinamica dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio nella frazione Ciaramiti del comune Ricadi. Il conducente del mezzo è precipitato da un’altezza di tre metri riportando un trauma cranico. Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 proveniente dallo Jazzolino di Vibo Valentia. Le condizioni del paziente hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Rilievi sul posto da parte dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.

