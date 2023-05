Incidente stradale a Portosalvo: ferito un motociclista, interviene l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Portosalvo, frazione di Vibo Valentia. Un motociclista, G. M., di 50 anni, di Vibo Valentia, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo riportando gravi ferite cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 provenienti dall’ospedale Jazzolino i quali, viste le gravi condizioni del 50enne, hanno richiesto il pronto intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il paziente all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Il centauro ha riportato un trauma cranico e fratture costali. Riservata, al momento, la prognosi. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità per l’incidente.

