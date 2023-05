Incidente all’alba nel Catanzarese, auto finisce contro un albero: un morto

Incidente mortale all’alba nel Catanzarese. La tragedia si è consumata intorno alle ore 6.30 lungo via Scapillo, nel comune di Gizzeria. L’auto, una Kia sportage, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro un grosso albero fuori dalla sede stradale. Morto sul colpo il conducente 39enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza sito e vettura in attesa delle autorizzazioni del magistrato di turno e del medico legale per estrarre la salma dalle lamiere. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

