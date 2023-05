Rinascita Scott: non luogo a procedere per un imputato

Esce definitivamente dal maxiprocesso Rinascita Scott l’imputato Domenico Naso, 46 anni, di Limbadi, accusato del reato di associazione mafiosa. Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia ha infatti emesso nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere in quanto impossibilitato a stare scientemente sotto processo a causa delle sue gravi condizioni di salute. I giudici hanno così accolto la richiesta dell’avvocato Giuseppe Di Renzo – confortato da diverse relazioni mediche del prof. Malara – ed hanno dichiarato il non luogo a procedere. Sotto processo resta invece il padre di Domenico Naso, ovvero Francesco Naso, di 78 anni. Quale titolare e gestori delle società “Fides sas” con sede a Caroni di Limbadi e della “C&C Srl” con sede in Limbadi, nonché della “Naso Costruzioni srl”, con sede a Nicotera, secondo l’accusa avrebbe rifornito gli associati di cemento e materiali edili a prezzi scontati ovvero gratuitamente.

