Incidente stradale a Mileto: coinvolte tre auto

Incidente stradale a Mileto lungo la strada Statale 18 in pieno centro abitato. Per cause ancora in corso di accertamento, una Citroen C3 diretta in direzione sud è sbandata perdendo uno pneumatico ed andando quindi ad impattare prima contro una Fiat 500 bianca parcheggiata sul lato destro della carreggiata e poi contro una Citroen Picasso che si trovava poco distante. L’auto – alla cui guida si trovava un cittadino di Mileto – ha terminato la sua corsa a pochi metri dall’ingresso di un bar. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Dai primi rilievi ad opera dei carabinieri – intervenuti con una vettura di passaggio proveniente da Vibo Valentia –, pare che la Citroen C3, che stava percorrendo la Statale a velocità moderata, sia sbandata a causa di un guasto meccanico.

