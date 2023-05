Incidente stradale a Cessaniti: auto si ribalta su un fianco

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un automobilista che questa mattina a Cessaniti ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. L’automobilista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che stava transitando su quella strada, di rientro da un intervento proprio nel territorio di Cessaniti. Il ferito non presentava alcun trauma, motivo per cui non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente stradale e accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.

