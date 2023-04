Incidente sull’A2 nei pressi di Mileto, motociclista trasportato in elisoccorso

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 18 sull’A2, l’Autostrada del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Lo scontro, tra un’auto e una moto è avvenuto in direzione sud poco dopo una galleria. Sul posto le forze dell’ordine per accertare la dinamica del sinistro, personale Anas e i sanitari del 118 che hanno allertato l’elisoccorso per trasportare il motociclista con politrauma all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Le condizioni del centauro sono critiche, sotto choc l’autista dell’auto, trasportato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.