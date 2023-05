Fucile privo di matricola e smontato, un arresto a Briatico

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Vibo Valentia, della Stazione di Briatico e dallo Squadrone Cacciatori di Calabria nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata d’iniziativa, hanno rinvenuto un fucile da caccia, calibro 28, privo di matricola e corredato da ventisette cartucce. L’arma, in perfette condizioni, era stata smontata e ogni sua parte occultata in una parte diversa dell’abitazione per renderne più difficoltoso il rinvenimento. La Procura di Vibo, che ha coordinato l’intera attività, ha disposto approfondimenti per accertare la provenienza dell’arma e l’eventuale utilizzo in fatti di sangue. Il detentore, Domenico Cacciatore, 23 anni, di Briatico, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. E’ difeso dall’avvocato Daniela Garisto. Detenzione di arma clandestina e munizioni l’accusa mossa nei suoi confronti.

