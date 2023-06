Reati ambientali: sequestrato un autolavaggio a Soriano Calabro

Carabinieri in azione contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali e lo scarico non autorizzato

I militari dell’Arma della Stazione di Soriano Calabro e i carabinieri Forestali di Serra San Bruno hanno eseguito il sequestro di un autolavaggio a Soriano Calabro. L’autolavaggio, gestito in modo non autorizzato da una persona del luogo, è stato scoperto durante una meticolosa attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri, i quali hanno riscontrato che l’attività operava senza le necessarie autorizzazioni, motivo per cui è stata sottoposta a sequestro penale. Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno rilevato violazioni riguardanti lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi e lo scarico non autorizzato segnalando poi il tutto alla procura di Vibo Valentia che ha coordinato le attività.

