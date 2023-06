Marijuana in casa: un arresto per spaccio a Vibo Valentia

Massimiliano Mobilio

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto delle sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile di Vibo, unitamente a personale del locale Ufficio Volanti, ha tratto in arresto per detenzione illegale di marijuana finalizzata allo spaccio Massimiliano Mobilio, 36 anni, di Vibo Valentia, allo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nelle ore notturne. Nello specifico, all’esito di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, la polizia ha rinvenuto due involucri di marijuana per circa 14 grammi, nonché un bilancino di precisione. All’esito delle formalità di rito, su disposizione della competente autorità giudiziaria, il 36enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice e, in accoglimento della richiesta dell’avvocato Salvatore Sorbilli, è ritornato in libertà. La prima udienza del processo è stata fissata al 7 settembre.

LEGGI ANCHE: Rende inservibile la casa della vicina nel corso di lavori a Briatico, condannato

Omicidio a Pesaro: l’ergastolo al vibonese Michelangelo Tripodi e il suo insospettabile ruolo

Droga e armi: assolto a Vibo giovane di Joppolo