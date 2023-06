Blitz antidroga in Calabria, 5 arresti. Lo spaccio anche nei pressi di una scuola

È scattata stamani, ad Isola Capo Rizzuto, un’operazione antidroga da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone, supportati da quelli dei Nuclei cinofili ed elicotteri di Vibo Valentia. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Crotone, a carico di cinque persone, residenti tutti ad Isola e con precedenti di polizia, accusate di detenzione illegale a fine di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati. L’inchiesta è stata denominata “Libertà”.

Gli arrestati sono Francesco Macrillò, di 30 anni, Giuseppe Scuteri (26), Emanuele Filoramo (49), Francesco Serio (33) e Giuseppe Rubino (31). Per i primi quattro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre a Rubino sono stati concessi gli arresti domiciliari. Alle persone coinvolte nell’operazione vengono contestati numerosi episodi di spaccio di vari tipi di droga, cocaina, eroina e marijuana. L’attività di distribuzione della sostanza stupefacente avveniva in palazzi di edilizia popolare, nel quartiere “Libertà”, in un’area prospicente l’istituto scolastico “Wojtyla”, a breve distanza dalla sede della Tenenza dei carabinieri e nelle vicinanze di una chiesa. Nella varie fasi in cui si é articolata l’attività investigativa i carabinieri hanno anche sequestrato 150 grammi di cocaina purissima divisa in dosi pronte per lo spaccio. (Ansa)

