Regione Calabria: arrestato Marcello Minenna, assessore all’Ambiente

Marcello Minenna, assessore all’Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici della Regione Calabria. L’Assessore è stato posto agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Forlì per fatti relativi al periodo nel quale era direttore dell’Agenzia delle Dogane. L’accusa è corruzione. Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna, dell’Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. L’indagine riguarda vari episodi di corruzione ed è scaturita da un’inchiesta sul traffico di droga.

