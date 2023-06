Inchiesta Maestrale: in tre ritornano liberi tra Mileto e Briatico

Ancora delle pronunce del Riesame ed in un caso del gip distrettuale per gli indagati dell’operazione Maestrale-Carthago. In particolare, il gip – in accoglimento di un’istanza dell’avvocato Tommaso Zavaglia – ha revocato gli arresti domiciliari, mandalo libero, nei confronti di Rocco Gagliardi, 40 anni, di Mileto, che in precedenza aveva lasciato il carcere su decisione del Tribunale del Riesame che l’aveva posto ai domiciliari. In questo caso, il Tdl aveva escluso per Gagliardi il reato di associazione mafiosa (‘ndrina di San Giovanni), ma aveva confermato la misura cautelare per le contestazioni relative alla detenzione illegale di armi. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha invece annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marco Greco, 49 anni, di Briatico, in accoglimento di un ricorso degli avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga. Il 49enne (che è tornato in libertà) è accusato di tentata estorsione aggravata dalle finalità mafiose e lascia gli arresti domiciliari (dove era stato posto per motivi di salute) per tornare in libertà. L’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere annullata dal Riesame interessa invece Fabio Marcello, 37 anni, di Mileto, in accoglimento di un ricorso degli avvocati Gaetano Scalamogna e Marco Messina. Fabio Marcello è accusato del reato di associazione mafiosa ed in particolare di far parte della ‘ndrina di Paravati.

LEGGI ANCHE: Inchiesta Maestrale, il potere asfissiante dei clan di Briatico: ruoli, affari e gerarchie

Inchiesta Maestrale, nel Vibonese anche i lavori per il metano nel mirino dei clan

Inchiesta Maestrale: altri due indagati di Mileto lasciano il carcere

Inchiesta Maestrale-Carthago, decisione del Riesame: in sette tornano liberi