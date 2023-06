Vibo, aggredisce il vicino con un’accetta ed evade dai domiciliari: arrestato

Ha aggredito un vicino con un’accetta per futili motivi, provocandogli profonde ferite e continuando anche dopo l’arrivo della polizia. I poliziotti sono stati così costretti ad usare la pistola taser per bloccarlo, disarmarlo e arrestarlo con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è accaduto nella frazione Vena di Vibo Valentia. Dopo la segnalazione al 113 di una violenta aggressione in corso, sul posto sono intervenute le Volanti della polizia che hanno trovato un uomo riverso per terra con evidenti perdite di sangue mentre veniva l’aggredito con un’accetta. Nonostante i ripetuti ordini di allontanarsi e posare l’arma, l’aggressore – Salvatore Baldo, 54 anni – non ha desistito costringendo gli agenti ad usare il taser. Dalle prime indagini è emerso che la lite era nata per problemi di vicinato, degenerando nella violenta aggressione con l’uso dell’accetta che, come risulta agli atti delle indagini, avrebbe «mirato a colpire la vittima in testa, con la finalità di uccidere». Per tali ragioni, sulla scorta delle indagini coordinate dalla Procura di Vibo Valentia, l’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale e posto agli arresti domiciliari. Poco dopo la sottoposizione ai domiciliari, è quindi giunta una nuova segnalazione al 113 poichè la stessa persona si era allontanata dall’abitazione. Sono così intervenute alcune pattuglie della Squadra mobile e della Squadra volante. I poliziotti hanno rintracciato l’evaso dai domiciliari in un terreno a circa un chilometro dall’abitazione, arrestandolo per il reato di evasione e portandolo in carcere, misura convalidata dall’autorità giudiziaria. Salvatore Baldo è difeso di fiducia dall’avvocato Vittorio Vecchio.

