Controlli della polizia nel Vibonese, una denuncia per spaccio di marijuana

Nel corso dell’ultima settimana, su disposizione del questore di Vibo Valentia, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato. Le attività si sono concentrate nelle zone della movida di Tropea e lungo la Costa degli dei. Durante i controlli, una persona è stata trovata in possesso di marijuana, suddivisa in buste in plastica nonché in barattoli di vetro, già predisposte per la pronta vendita al dettaglio. Presso un terreno nella sua disponibilità è stata anche sequestrata una pianta di cannabis. L’uomo è stato poi denunciato alla procura per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In diversa attività predisposta per il venerdì sera, la squadra mobile unitamente alle Volanti dell’U.pg.s.p., il Reparto prevenzione crimine Calabria centrale, la Polizia stradale e all’Unità cinofila, hanno proceduto al controllo di 187 persone e 100 veicoli sospetti, effettuando una importante attività di prevenzione all’abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si mette alla guida. Sono stati predisposti controlli mediante alcoltest, tesi proprio a contrastare gli incidenti stradali, spesso anche mortali, causati dall’abuso di sostanze.

