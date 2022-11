Spaccio di droga e detenzione abusiva di armi nel Vibonese, controlli della polizia

Prosegue l’attività di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato in tutta la provincia vibonese. Questa volta i controlli sono stati effettuati nelle zone del centro di Vibo, Mileto e Tropea, concentrando gli sforzi operativi nelle aree maggiormente interessate dallo spaccio di stupefacenti. Nel corso delle operazioni svolte dalla Squadra Mobile sono state denunciate tre persone in tre distinti interventi per spaccio di sostanze stupefacenti, in un caso aggravato dalla detenzione abusiva di una arma da fuoco. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Vibo due assuntori. In particolare, durante controlli effettuati a Mileto è stato denunciato un uomo poiché in possesso di circa 60 grammi, suddivisi in dosi, di stupefacente del tipo hashish e marijuana, oltre a bilancino e materiale per il confezionamento della droga che poi avrebbe immesso sul mercato. Nel centro di Vibo Valentia, invece, è stato controllato un uomo che deteneva circa 15 grammi di hashish divisi in stecche, occultate all’interno dei pacchetti di sigarette.



Da ultimo, concentrando gli sforzi investigativi a Tropea, unitamente alla Squadra Investigativa del Posto Fisso, è stata individuata una abitazione sospetta e durante la perquisizione sono stati rinvenuti 20 grammi di sostanza, del tipo hashish e marijuana, già confezionata per la vendita, oltre a un’ arma da fuoco illegalmente detenuta, munita di caricatore rifornito e altre 34 cartucce, e a un manufatto artigianale esplodente, anch’esso detenuto senza alcuna autorizzazione. Compresa l’attività di spaccio cui l’uomo era dedito, gli agenti sono riusciti, inoltre, a individuare uno dei suoi acquirenti, rinvenendo in casa sostanza stupefacente della stessa tipologia e confezionamento rispetto a quella trovata in casa al suo spacciatore. Al termine dell’attività, l’uomo è stato deferito alla Procura di Vibo Valentia, che ha coordinato le indagini, e tutto il materiale illegalmente detenuto vincolato a sequestro.

