‘Ndrangheta e appalti, blitz del Ros: oltre 40 arresti in Calabria

Il Ros, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi provinciali Carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria, ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 43 indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso (22 indagati), associazione per delinquere (9 indagati), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose (3 indagati), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Catanzaro alle ore 10:30. Fra gli indagati l’ex presidente delle Regione Calabria, Mario Oliverio, l’ex assessore regionale Nicola Adamo, l’ex consigliere regionale Flora Sculco (attuale consulente del presidente della Regione Roberto Occhiuto), Mimmo Pallaria (ex sindaco di Curinga e attualmente consigliere comunale e direttore generale del dipartimento Forestazione della Regione), Alfonso Dattolo, sindaco di Rocca di Neto, Raffaele Vrenna, ex presidente del Crotone calcio. Tra gli indagati anche i vibonesi Filippo Carrà (cl ’74) e Franco Ruggiero (cl ’72). SEGUONO AGGIORNAMENTI LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta e appalti in Calabria: ecco i nomi di tutti gli indagati

LEGGI ANCHE: Blitz antidroga in Calabria, 5 arresti. Lo spaccio anche nei pressi di una scuola

‘Ndrangheta, droga ed estorsioni: 37 misure cautelari nel Cosentino -NOMI