A Vibo Valentia la polizia chiude nuovamente un locale della movida

Nel corso di intensificati servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Vibo Valentia, nell’area della “movida” del centro cittadino, la Squadra Mobile – in sinergia operativa con l’ufficio Polizia amministrativa e l’U.P.G.S.P. della Questura – ha effettuato serrati controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati a Vibo Valentia, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire il verificarsi episodi di violenza e risse. Nel corso di tali controlli, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un esercizio pubblico ove più volte, nel corso dei mesi, sono stati identificati molteplici soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di armi, reati contro la persona, reati contro il patrimonio nonché già destinatari di misure di prevenzione personali, come l’avviso orale. Sulla scorta delle evidenze emerse, il questore – a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – aveva già emesso un provvedimento di chiusura per 7 giorni dell’esercizio commerciale, sospendendone la licenza e ordinandone l’immediata chiusura. A seguito della notifica del provvedimento, i titolari avevano proposto istanza di accoglimento della misura cautelare al Tar che, in un primo momento, aveva accolto lo stesso sospendendo l’efficacia del provvedimento del questore. Successivamente, i giudici amministrativi hanno pronunciato nel merito un’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, per cui il personale della Questura ha proceduto a notificare un nuovo provvedimento di sospensione della licenza, ripristinando la chiusura del locale al pubblico.

LEGGI ANCHE: Vibo, pregiudicati in locale del centro: la polizia lo chiude per sette giorni

Pregiudicati in una sala scommesse a Vibo: la polizia la chiude per quindici giorni -Video

Ricadi, chiuso un bar frequentato da pregiudicati