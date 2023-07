Controlli sanitari nei villaggi del Vibonese, chiuso un ristorante

Continuano i controlli presso le strutture ricettive site lungo la Costa degli dei. Le attività sono portate avanti dalla Polizia in sinergia con l’Asp di Vibo Valentia e l’ispettorato del lavoro. Durante verifiche in due villaggi sono emerse gravi violazioni di tipo igienico-sanitario nella cura degli ambienti, quali spazi sporchi o in abbandono, anche nelle aree della cucina, con particolare riguardo all’igiene in generale nonché alla documentazione riguardante gli alimenti medesimi, financo alla presenza di un frigorifero non funzionante contenente prodotti di pasticceria pronti al consumo dei clienti. Gli alimenti conservati ad elevate temperature, pericolosi quindi se eventualmente somministrate ai clienti, sono stati distrutti. Al titolare della struttura sono state applicate elevate sanzioni amministrative di tipo pecuniario oltre a un elenco di puntuali prescrizioni da osservare per poter proseguire a svolgere attività al pubblico, che se non osservate, avrebbero portato anche ad ulteriori sanzioni, nonché, infine, veniva sospesa l’attività di somministrazione presso il ristorante di uno dei due villaggi, attesa proprio la gravità delle irregolarità riscontrate.

