Mileto: donna gravemente ustionata trasferita in ospedale a Catania

Una donna di origini marocchine, che vive da tanti anni a Mileto, è rimasta gravemente ustionata dopo aver tentato di accendere il fuoco del fornello in cucina. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna – sposata e con figli – dopo aver aperto il gas ha tentato di accendere il fuoco con un accendino ma è stata investita in pieno da una fiammata. Sul posto per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia, mentre a trasferire la donna all’ospedale di Catania ha provveduto l’elisoccorso dopo un primo intervento ad opera di sanitari del 118. Le operazioni dei vigili del fuoco e dell’ambulanza si sono rivelate più complicate del previsto a causa della presenza del mercato settimanale. L’incidente è infatti avvenuto in un appartamento ubicato in vico Baldo, adiacente alla zona centrale di Mileto dove in mattinata si è svolto il mercato. Le condizioni della donna restano gravi ma stazionarie. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso ed al fine di accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.

