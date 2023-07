Incidente stradale ad Acquaro: scontro tra quattro mezzi, due i feriti

Incidente stradale nel territorio di Acquaro lungo la strada provinciale 536. Per cause ancora in corso di accertamento, quattro mezzi si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un pedone che ha riportato una trauma multiplo agli arti superiori, mentre una donna è stata soccorsa pure lei dai sanitari del 118 per un lieve stato confusionale dovuto all’incidente. Sul posto per i rilievi, per ricostruire la dinamica dello scontro e per accertare eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri.

