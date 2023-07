Incidente stradale in Calabria: il bilancio è di un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri nei pressi di contrada Canne, a Roccella Jonica. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo in una scarpata e prendendo successivamente fuoco. Il sinistro si è verificato sulla variante bis della statale 106 in direzione Caulonia. Le fiamme hanno interessato anche la vegetazione circostante. A bordo dell’auto – una Porsche Coupe – viaggiavano due persone: G.C. un ventenne reggino ed F.B., 45enne di Locri. Il ragazzo sopravvissuto, G.C., è sbalzato dalla vettura ferendosi in modo grave, il 45enne, invece, interessato dalle fiamme, era riuscito ad abbandonare il mezzo ma è deceduto subito dopo. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il conducente della vettura abbia perso il controllo dell’auto andando a sbattere violentemente prima con un muretto di cemento e poi contro il guardrail. Dopo i violenti impatti l’auto è finita in una scarpata Sul posto si sono recati i soccorsi, tra cui l’elisoccorso, carabinieri, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Siderno e Monasterace, per l’estinzione del rogo e la messa in sicurezza del sito e della vettura.

